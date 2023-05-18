Общество 18 мая 2023, 16:21 Опрос «Зарплата.ру»: чаще всего россияне отпрашиваются у начальства из-за плохого самочувствия

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Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, что чаще всего работающие россияне отпрашиваются у начальства по причине плохого самочувствия или из-за посещения поликлиники. Об этом сообщил RT.

По результатам опроса таких респондентов оказалось 62%. Примерно 47% опрошенных сказали, что просят уйти с работы раньше из-за надобности быть в школе или в детском саду, написало ИА «Север-Пресс».

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Около 37% граждан просят отпустить их из-за возможности попасть на свадьбу или похороны. Примерно 7% рассказали, что иногда пропускают работу из-за похмельного синдрома.

Всего в опросе поучаствовали 1887 руководителей организаций и начальников отделов из всех российских округов.