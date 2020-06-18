Опрос: заранее голосовать по поправкам к Конституции пойдут 25% россиян

Около половины россиян планируют проголосовать по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Еще четверть жителей страны хотят сделать выбор заранее — с 25 по 30 июня.

Подавляющее большинство респондентов знают, когда состоится голосование. Точную дату назвали 83% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ.

В официальный день голосования пойдут голосовать 53% россиян. Еще 25% хотят сделать это заранее. О такой возможности осведомлены 68% участников опроса. Услышали о ней впервые 19%.

Не собираются определяться с выбором по поправкам 11%. Доля таких россиян выросла, по сравнению с предыдущими месяцами.

Пойдут голосовать 68% респондентов. Из них 47% уверены в этом, а 21% скорее, пойдут на участок, чем останутся дома. Пока не определились, голосовать или нет, 15% россиян.

ВЦИОМ провел свой опрос 15 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний его день объявлен выходным.