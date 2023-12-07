07 декабря 2023, 13:15
Опрос ВЦИОМ показал, что 81% российских путешественников отметили удовлетворенность отдыхом в стране в 2023 году
Аналитики ВЦИОМ в результате опроса выяснили, что около 81% российских путешественников остались довольны отдыхом внутри страны в этом году, написал сайт kp.ru.
Еще 36% респондентов отметили, что условия для отдыха и досуга в России за последний год изменились в лучшую сторону. Примерно 27% россиян указали на наличие красивой природы в стране, другие выделили благоприятную погоду во время отдыха и теплое море.
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Около 22% путешественников пожаловались на высокие цены на жилье, продукты и билеты. Примерно 9% остались недовольны транспортной инфраструктурой.
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