31 июля 2023, 10:39
Опрос ВЦИОМ показал, что 68% россиян не испытывают чувства зависти к другим
Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса выяснили, сколько россиян испытывают чувство зависти к другим людям. Результатами поделился сайт kp.ru.
Так, около 68% опрошенных заявили, что зависть — это деструктивное чувство, оно разрушает того, от кого исходит. Около 20% уверены, что она помогает найти мотивацию и достигнуть целей.
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Примерно 49% респондентов сообщили, что сталкивались с этим чувством в отношении себя. Еще 43% россиян сказали, что другие завидовали им очень редко или никогда.
В опросе поучаствовали 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.
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