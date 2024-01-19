19 января 2024, 14:24
Опрос ВЦИОМ: около 18% россиян хотели бы сократить продолжительность новогодних каникул в январе
Опрос специалистов ВЦИОМ показал, что около 18% россиян хотели бы сократить количество новогодних выходных в январе. Еще 9% респондентов выступили за продление каникул, написала газета «Взгляд».
Примерно 66% россиян отметили, что вполне довольны существующей продолжительностью праздников.
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Чаще всего опрошенные высказывали недовольство из-за слишком длинных выходных по причине неоплаты этих дней работодателем, говорится в опросе.
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