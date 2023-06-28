Общество 28 июня 2023, 11:04 Опрос ВЦИОМ: 25% женщин в России боятся пауков и насекомых

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Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, какие самые частые фобии встречаются у россиян. Результатами поделился RT.

Так, 25% женщин боятся пауков и насекомых, и лишь 10% мужчин сообщили о подобной фобии. Зато около 21% представителей сильного пола боятся ходить к стоматологам. Среди женщин подобный страх испытывают 16%.

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В опросе говорится, что чем выше уровень образования, тем чаще люди пугаются насекомых.