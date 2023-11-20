Общество 20 ноября 2023, 13:02 Опрос «ВсеИнструменты.ру»: 70% россиян, которые снимают квартиру, недовольны условиями проживания

Читать 360tv в

Аналитики сервиса «ВсеИнструменты.ру» в результате опроса выяснили, что 70% россиян, которые снимают квартиру или частный дом, недовольны условиями проживания. Лишь 28% опрошенных чувствуют себя уютно в арендованном жилье. Об этом написала «Газета.Ru».

Примерно 44% признались, что для комфорта им не хватает удобной мебели и комфортного рабочего места. Около 39% отметили, что не представляют нормальной жизни без кондиционера.

Реклама

В исследовании говорится, что 47% россиян нуждаются в товарах для декора дома, чтобы улучшить свои условия проживания.