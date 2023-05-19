Общество 19 мая 2023, 10:17 Опрос «ВсеИнструменты.ру»: 42% россиян предпочитают проводить отпуск на даче

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Опрос интернет-магазина товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» показал, что около 42% россиян предпочитают проводить свой отпуск на даче. Об этом написал RT.

Еще 11% респондентов отметили, что собираются проводить отпуск дома, поскольку направления, наиболее приемлемые для них, сейчас недоступны. Около 9% признались, что остаются дома, чтобы сэкономить деньги.

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Примерно 45% тех, кто предпочитает проводить время на даче, признались, что занимаются там в основном стройкой и ремонтом, 40% встречаются с друзьями, 19% проводят время с семьей и детьми.