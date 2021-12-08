Опрос: в 2021 году россияне стали хуже спать

Опрос, проведенный «AliExpress Россия» совместно с ResearchMe, показал, что в 2021 году мужчины в России стали чаще страдать от бессонницы, а женщины — чаще просыпаться по ночам. Результатами исследования поделился Life.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество мужчин, которые стали хуже спать из-за тревожных снов (11% в 2021 году против 8% в 2020). Женщины, согласно результатам, стали чаще просыпаться по ночам (32% против 26% в прошлом году). В целом мужчины в России спят лучше женщин, о хорошем качестве сна сообщили 41% опрошенных мужчин и лишь 26% женщин.

«Россиян мучают новые проблемы — треть опрошенных жалуется на прерывистый и тревожный сон. Другая распространенная причина недосыпания — чуткий сон. Больше трети респондентов отметили, что просыпаются от любого звука. Половина россиян рассказала, что их сон длится от шести до восьми часов. При этом доля тех, кто недосыпает, выросла на четыре пункта (с 12% до 16%). Всего 7% россиян могут позволить себе долгий сон продолжительностью в 11–12 часов», — сообщили авторы исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из разных регионов России.