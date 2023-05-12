Общество 12 мая 2023, 16:02 Опрос ученых ВШЭ показал, что справедливость и забота являются главными моральными ценностями россиян

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Ученые высшей школы экономики провели опрос среди россиян и выясняли, какие моральные ценности в приоритете у жителей нашей страны. Об этом сообщила «Газета.ru».

Согласно полученным данным, на первом месте у респондентов были такие ценности, как забота и справедливость. Также в пятерке лидеров — чистота, лояльность и авторитет.

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Как добавил «Ридус», участников опроса также просили оценить свою религиозность. К глубоко верующим людям себя отнесли лишь 10% россиян.

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