Опрос центра НАФИ: 82% россиян столкнулись с мошенничеством за последние полгода | 360°

Общество 14 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Опрос центра НАФИ: 82% россиян столкнулись с мошенничеством за последние полгода

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Опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ показал, что большинство россиян, а именно, 82%, столкнулись с попытками мошенничества за последние полгода. Об этом написал RT.

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Самой распространенной мошеннической уловкой оказались предложения заработать в интернете на «инвестициях», например, вложениях в криптовалюту, технологии и прочее. О таких предложениях рассказали 55% из тех, кто сталкивался с мошенничеством. О «звонках из банков» или из «полиции» рассказали 54% опрошенных. Также россияне часто сталкивались с письмами, содержащими вредоносные ссылки — об этом рассказали 39%.

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