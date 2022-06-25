Опрос: треть водителей разговаривают со своей машиной

Сервис «СбарАвто» провел исследование и узнал о самых странных привычках водителей в России. Оказалось, что 36% респондентов разговаривают со своим автомобилем.

По данным РИА «Новости», 42% любят парковаться в одном и том же месте. 11% участников исследования фотографируют «красивые» цифры километража на приборной панели.

«10% покупают кофе по пути в одном любимом кафе, а 3% опрошенных стучат по капоту перед началом поездки, чтобы удостовериться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное», — говорится в исследовании.

49% держат руль одной рукой. 22% признались, что редко моют машину, так как считают это бессмысленным занятием. 2% могут выбросить мусор из окна.

«Нашлись и те, кто признался, что значительно превышает скорость на открытых участках дороги и не пристегивается», — рассказали авторы исследования.

Всего в опросе приняли участие 1500 человек из разных регионов страны. Они могли выбирать несколько вариантов ответа.