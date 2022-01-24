Опрос: треть россиян столкнулись с телефонным мошенничеством перед Новым годом

Треть россиян столкнулись с телефонными мошенниками накануне Нового года. Это следует из опроса финтех-группы IDF Eurasia, проведенного для «Газеты.ru».

О том, что перед Новым годом получили звонки от мошенников, рассказали 34% опрошенных. Мошенники пытались узнать данные их карт. Из опрошенных 13% признались, что попались на удочку и потеряли деньги.

В опросе приняли участие более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет.