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    24 января 2022, 17:50

    Опрос: треть россиян столкнулись с телефонным мошенничеством перед Новым годом

    Полина Гребенщикова

    Треть россиян столкнулись с телефонными мошенниками накануне Нового года. Это следует из опроса финтех-группы IDF Eurasia, проведенного для «Газеты.ru».

    О том, что перед Новым годом получили звонки от мошенников, рассказали 34% опрошенных. Мошенники пытались узнать данные их карт. Из опрошенных 13% признались, что попались на удочку и потеряли деньги.

    В опросе приняли участие более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет.