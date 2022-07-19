Опрос Ticketscloud показал, что россияне стали чаще ходить на концерты

Аналитики компании Ticketscloud во время опроса выяснили, что по сравнению с предыдущим годом российские граждане стали чаще ходить на концерты. Спрос вырос на 78%, написало издание «ФедералПресс».

Помимо концертов, интерес также увеличился к походам в музеи и на выставки.

«Чаще всего в январе–июне жители России покупали билеты на шоу. В этом сегменте наблюдается самый высокий рост продаж — больше на 3070% в сравнении с первым полугодием 2021 года. Также на 2490% вырос интерес к билетам в музеи, но в то же время спрос на выставки увеличился всего на 1,5%», — говорится в сообщении аналитиков.

По словам CEO и основателя Ticketscloud Егора Егерева, спрос на театры, музеи и концерты увеличился после выпуска Пушкинской карты, которая дает возможность молодым людям посещать такие мероприятия.