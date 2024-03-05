Общество 05 марта 2024, 14:40 Опрос Team Awards: 37% россиян считают, что руководитель должен быть прогрессивным и современным

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Более 37% россиян признались, что в роли своего идеального руководителя на работе видят прогрессивного и современного человека. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса компании Team Awards.

Около 34% соотечественников считают, что начальник также должен вести здоровый образ жизни, еще 16% опрошенных посчитали важным умение босса открыто общаться с коллегами. Наименьшее предпочтение сотрудники отдают руководителям-консерваторам.

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Отмечается, что 38% респондентов хотели бы лично общаться с начальством.