Общество 22 ноября 2022, 12:19 Опрос Superjob.ru: разрыв между зарплатными ожиданиями москвичек и москвичей сократился до 5%

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Аналитики платформы по поиску работы Superjob.ru выяснили, что многие женщины в России не согласны зарабатывать меньше, чем мужчины. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Последние данные говорят о том, что разрыв между зарплатными ожиданиями москвичек и москвичей сократился до 5%. В то время как в Санкт-Петербурге разница между зарплатными ожиданиями составляет 8%.

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На данный момент в Москве зарплатные ожидания у женщин по сравнению с мужчинами выше на позициях финансового аналитика, экономиста, архитектора и сметчика.

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В городе на Неве среди женщин зарплата выше на следующих вакансиях: PR-менеджер, архитектор, экономист.