Общество 11 марта 2024, 18:59 Опрос SuperJob: понедельник оказался самым продуктивным днем для сотрудников на удаленке

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Большинство сотрудников с удаленным форматом занятости признались, что эффективнее всего они выполняют задачи именно в понедельник. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

При этом около 20% офисных сотрудников признали самым продуктивным днем рабочей недели среду. Еще 8% работников лучше всего выполняют задачи в четверг.

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Отмечается, что идеальным временем для работы на удаленке опрошенные считают зиму. Респонденты с гибридным графиком проголосовали за весну. Меньше всего продуктивности приходится на лето.