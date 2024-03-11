11 марта 2024, 18:59
Опрос SuperJob: понедельник оказался самым продуктивным днем для сотрудников на удаленке
Большинство сотрудников с удаленным форматом занятости признались, что эффективнее всего они выполняют задачи именно в понедельник. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на результаты опроса SuperJob.
При этом около 20% офисных сотрудников признали самым продуктивным днем рабочей недели среду. Еще 8% работников лучше всего выполняют задачи в четверг.
Реклама
Отмечается, что идеальным временем для работы на удаленке опрошенные считают зиму. Респонденты с гибридным графиком проголосовали за весну. Меньше всего продуктивности приходится на лето.
Опросы
Работа
Реклама
Реклама