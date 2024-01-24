Общество 24 января 2024, 13:47 Опрос SuperJob: половина россиян расстаются с коллегами после увольнения в устной форме

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Более половины россиян расстаются с коллегами после увольнения в устной форме. Около 21% соотечественников и вовсе не прощаются, сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом более 26% опрошенных организуют угощения для сотрудников в последний рабочий день. Женщины охотнее накрывают стол, чем мужчины.

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Кроме того, около 8% россиян празднуют увольнение в компании коллег в баре или клубе, еще 8% респондентов — пишут прощальные письма.