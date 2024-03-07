Общество 07 марта 2024, 11:59 Опрос SuperJob показал, что россиянину для счастья в среднем нужно 215 тысяч рублей в месяц

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В опросе сервиса по поиску работы SuperJob говорится, что в среднем для счастья россиянину необходимо иметь 215 тысяч рублей в месяц. Данные гласят, что мужчинам нужно больше, чем женщинам: 244 тысяч и 189 тысяч рублей соответственно. Об этом написал RT.

Молодые люди в возрасте до 24 лет ответили, что им достаточно иметь 160 тысяч рублей в месяц.

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Наибольшие запросы оказались у москвичей — им необходимо для счастья 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился Владивосток, а на третьем — Петербург.

В первую пятерку также вошли жители Челябинска (235 тысяч рублей в месяц), Ростова-на-Дону, Красноярска и Уфы (по 233 тысячи рублей в месяц).