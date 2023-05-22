Общество 22 мая 2023, 11:46 Опрос SuperJob показал, что россияне разлюбили корпоративы

Читать 360tv в

Все больше работников признаются, что разлюбили ходить на корпоративы. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Из его данных следует, что последнее корпоративное мероприятие пропустили без уважительной причины 15% респондентов. Они отметили, что не пошли из-за скучного формата и плохой организации.

Реклама

В целом по сравнению с 2021 годом число россиян, которые любят корпоративы, уменьшилось на шесть пунктов. Причем наибольшее количество прогульщиков среди работников, которые младше 34 лет.

Авторы: