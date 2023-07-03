Общество 03 июля 2023, 17:10 Опрос SuperJob показал, что россияне не хотят расплачиваться с помощью биометрии

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Аналитики компании SuperJob выяснили, что восемь из 10 москвичей не готовы совершать покупки в магазинах с помощью биометрии. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Чаще всего опрошенные отмечают, что не хотят совершать покупки подобным способом из-за неуверенности в защищенности банковского счета и нежелания сдавать биометрические данные.

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Противниками такой системы в большинстве выступают мужчины, нежели женщины, говорится в исследовании.