Опрос SuperJob показал, что мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда

Аналитики портала SuperJob провели опрос, в котором выяснили, кто чаще верит в любовь с первого взгляда — мужчины или женщины. Результатами исследования поделилось ИА НСН.

Так, 55% мужчин ответили, что верят любовь с первого взгляда, в то время как среди женщин таковых оказалось только 44%.

В подобном опросе, который проводился в 2012 году, в сильные чувства при первом знакомстве верили семь из 10 опрошенных. В 2022 году статистика сильно изменилась: в любовь с первого взгляда верит только каждый второй россиянин.

Аналитики сервиса отметили, что треть россиян скептически относится к внезапной любви.

«По их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга», — говорится в исследовании.

Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, каким россияне считают идеальный отпуск. Оказалось, что четверть россиян хотели бы иметь отпуск длиной в четыре недели. При этом 18% респондентов отметили, что четырех недель было бы для них мало.