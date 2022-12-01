Общество 01 декабря 2022, 10:58 Опрос SuperJob показал, что более 60% россиян рады длительным новогодним каникулам

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Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в результате опроса выяснили, что 62% россиян рады длительным новогодним каникулам. Об этом написал RT.

В этом году новогодние каникулы будут длиться в России девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

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Еще 13% опрошенных негативно относятся к таким длинным выходным, примерно 18% признались, что им все равно.

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«Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню», — говорится в исследовании SuperJob