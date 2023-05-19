Общество 19 мая 2023, 13:25 Опрос SuperJob показал, что ​​69% московских компаний принимают на стажировку молодых специалистов

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Большинство московских компаний, а именно 69%, берут на стажировку молодых специалистов. Об этом сообщила радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на исследование SuperJob.

Более того, в пятой части компаний разработали специальные программы по обучению молодых сотрудников. Причем половину из проходивших стажировку, как правило, потом приглашают на работу. Только 7% компаний не предлагает стажерам трудоустройство.

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