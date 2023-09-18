18 сентября 2023, 14:29
Опрос SuperJob показал, что 45% HR-специалистов доверяют устным рекомендациям при приеме человека на работу
Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что 45% HR-специалистов доверяют устным рекомендациям при приеме человека на работу. Результаты опроса появились в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
В сообщении сервиса говорится, что 12% HR-специалистов доверяют рекомендательным письмам, а 20% не принимают во внимание никакие рекомендации.
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Около 87% рекрутеров отдают предпочтение устным и письменным рекомендациям непосредственных начальников кандидатов на должность.
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