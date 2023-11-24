Общество 24 ноября 2023, 12:23 Опрос SuperJob показал, что 4 из 10 петербуржцев играют в компьютерные игры

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Аналитики сервиса SuperJob в результате опроса выяснили, что четыре из 10 жителей Петербурга увлекаются компьютерными играми. Причем каждый десятый горожанин играет каждый день, написал «Петербургский дневник».

Еще 10% респондентов предпочитают играть несколько раз в неделю, а 6% — несколько раз в месяц. Лишь 11% опрошенных играют несколько раз в год.

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Около 46% петербуржцев рассказали, что предпочитают играть в «стрелялки» и/или «бродилки», 40% выбирают стратегии, а 34% — головоломки. Любителей раскладывать пасьянсы и играть в карты оказалось лишь 16%.