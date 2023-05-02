Общество 02 мая 2023, 11:50 Опрос SuperJob показал, что 37% россиян выступили за запрет электросамокатов

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Сервис SuperJob провел опрос, который показал, что больше трети россиян, а именно 37%, выступили за запрет точек проката электросамокатов. Об этом сообщил RT.

В то же время 34% респондентов посчитали такой запрет недопустимым. Отмечается, что против электросамокатов в основном выступали люди в возрасте от 35 до 44 лет.

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«Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга», — говорится в исследовании.

Молодежь, напротив, высказывалась за сервисы аренды и посчитала, что нельзя запрещать электросамокаты.

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