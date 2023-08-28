Общество 28 августа 2023, 16:53 Опрос SuperJob: 97% россиян помнят имя своего первого учителя

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что 97% россиян помнят ФИО своего педагога начальных классов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалисты провели закономерность: чем выше доход россиян, тем больше среди них тех, кто не забыл имя первого учителя.

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Среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, первую учительницу помнят 96%, а среди тех, чья зарплата больше 80 тысяч рублей, — 99%.