Общество 05 сентября 2023, 18:05 Опрос SuperJob: 45% москвичей уважают своих начальников

Читать 360tv в

Более 45% москвичей признались, что уважают своих руководителей на работе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом около 7% соотечественников заявили, что испытывают чувство ненависти по отношению к своему начальнику, еще 27% проявляют равнодушие.

Реклама

Отмечается, что в целом около 49% работающих россиян уважают свое непосредственное руководство.