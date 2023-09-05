05 сентября 2023, 18:05
Опрос SuperJob: 45% москвичей уважают своих начальников
Более 45% москвичей признались, что уважают своих руководителей на работе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
При этом около 7% соотечественников заявили, что испытывают чувство ненависти по отношению к своему начальнику, еще 27% проявляют равнодушие.
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Отмечается, что в целом около 49% работающих россиян уважают свое непосредственное руководство.
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