Общество 17 апреля 2024, 12:22 Опрос SuperJob: 26% россиян назвали лучшим отпуском отдых на море

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Более 26% россиян признались, что лучше всего провести летний отпуск на море. При этом женщины мечтают о таком отдыхе чаще, чем мужчины, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Около 15% соотечественников предпочитают оставаться дома, 12% — выехать на дачу или в деревню. Каждый 20-й советует отдыхать на природе, а свыше 6% респондентов хотели бы поехать за границу.

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Отмечается, что 2% опрошенных во время отпуска любят отправляться в другой город. Еще столько же рекомендуют проводить выходные как можно дальше от людей, добавил сайт kp.ru.