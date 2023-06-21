Общество 21 июня 2023, 16:19 Опрос SuperJob: 17% жителей Москвы находят допустимым спрашивать друзей об уровне доходов

Читать 360tv в

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 17% москвичей находят допустимым спрашивать своих друзей и родственников об уровне заработной платы и иных доходов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Примерно 37% респондентов отметили, что могут задавать подобный вопрос не каждому другу и родственнику. Еще 17% москвичей сообщили, что их уровень дохода неизвестен никому.

Реклама

Около 21% опрошенных добавили, что, рассказывая о величине своего заработка, испытывают отрицательные эмоции. Лишь у 7% жителей столицы возникают положительные эмоции.