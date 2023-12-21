Общество 21 декабря 2023, 19:04 Опрос SuperJob: 12% петербуржцев сожалеют о покупке электронных девайсов

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Более 40% жителей Санкт-Петербурга жалеют о приобретении бесполезных вещей. На первом месте в этом списке оказались электронные девайсы, сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Опрошенные (12%) признались, что не поспевали за новинками рынка; новые версии смартфонов, фитнес-браслетов и «умных» колонок выходят очень быстро. Еще 8% респондентов сожалеют о покупке ненужной бытовой техники, в том числе капучинаторов, кухонных комбайнов и соковыжималок.

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Кроме того, петербуржцам жалко потраченных денег на некоторые продукты питания, парфюмерию и косметику.