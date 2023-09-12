Общество 12 сентября 2023, 17:12 Опрос Skysmart: чаще всего родители школьников сдают деньги на канцелярию и подарки

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Аналитики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart в результате опроса выяснили, что чаще всего родители учеников сдают деньги на канцелярию (50%), подарки детям (38%) и родителям (32%). Об этом написал Life.

Еще 30% опрошенных сообщили, что «скидываются» на школьную форму, а 20% собирают деньги на шторы, краску и побелку.

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Около 40% респондентов рассказали, что сталкиваются с такими сборами крайне редко, а 25% россиян заявили, что устали от сборов на школьные нужды.