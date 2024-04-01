Общество 01 апреля 2024, 11:42 Опрос «Синергии»: около 71% россиян уверены, что чувство юмора помогает рабочему процессу

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Аналитический центр Университета «Синергия» в результате опроса выяснил, что примерно 71% россиян считают чувство юмора помощником в рабочем процессе. Об этом написала «Москва 24».

По словам 34% опрошенных, юмор помогает сплотить коллектив, еще 32% считают, что юмор помогает снимать стресс, а 24% уверены, что он вносит разнообразие в рутину.

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Около 13% респондентов высказались против юмора на рабочем месте. Например, 35% опрошенных из их числа считают, что отвлечение на шутки замедляет рабочий процесс, а 31% отметили, что юмор провоцирует ошибки в работе.