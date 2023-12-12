Общество 12 декабря 2023, 12:46 Опрос сервисов «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование»: 50% водителей в зимний период пугают осадки и гололед

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Аналитики сервисов «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование» во время исследования выяснили, что 50% автомобилистов в зимний период боятся выезжать на дорогу из-за обильных осадков, а 42% пугает гололед. Об этом написали «Известия».

Еще 37% опрошенных не доверяют езде других участников движения, а 11% респондентов пугают водители с летней резиной.

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В опросе также говорится, что 39% автомобилистов в зимнее время меняют свою манеру вождения, стараясь держать дистанцию между машинами, а 34% избегают превышения скорости.