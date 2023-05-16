Общество 16 мая 2023, 11:42 Опрос сервиса «Зарплата.ру» показал, что россияне чаще всего отпрашиваются с работы для похода к врачу

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Россияне чаще всего отпрашиваются с работы, чтобы сходить к врачу или из-за плохого самочувствия, так происходит в 62% случаев. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос аналитиков исследовательского центра «Зарплата.ру».

Из него следует, что еще одна частая причина, по которой отпрашиваются работники, — это необходимость посетить детский сад или школу ребенка. С такой просьбой обращаются 47% сотрудников. Наконец, еще 37% — уходят из-за свадьбы или похорон.

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Около 10% отпрашивающихся называют причиной необходимость побыть с питомцем из-за его болезни, 7% — не могут прийти на работу из-за похмелья.

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