Общество 13 декабря 2023, 16:33 Опрос сервиса SuperJob показал, что москвичи планируют потратить на новогодние праздники чуть более 20 тыс рублей

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Аналитики сервиса SuperJob во время опроса выяснили, что в этом году жители российской столицы планируют потратить на празднование Нового года и Рождества около 23 тысяч рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Петербуржцы для Нового года выделили в среднем 21 тысячу рублей, жители Красноярска — 19,6 тысячи, жители Волгограда — 15 тысяч рублей.

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В исследовании говорится, что в среднем расходы россиян на январских каникулах составят почти 20 тысяч рублей.