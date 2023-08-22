Общество 22 августа 2023, 13:32 Опрос сервиса SuperJob показал, что чаще всего петербуржцы обращаются за советом к родителям

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Аналитики сервиса SuperJob в результате опроса выяснили, что 18% петербуржцев обращаются за советом к самым близким людям — своим родителям. Об этом написал сайт Neva.Today.

Еще 10% респондентов рассказали, что доверяют только самим себе. Примерно 10% опрошенных обращаются за помощью и советом ко второй половине, а 4% петербуржцев доверяют друзьям.

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Для женщин наибольший авторитет представляют их супруги, а мужчины в роли советчиков чаще всего выбирают друзей.