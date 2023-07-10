Общество 10 июля 2023, 15:39 Опрос сервиса SuperJob показал, что 59% россиянок считают достаток главным показателем счастья

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Главным критерием счастья для 59% россиянок является достаток. Такие данные привел сервис SuperJob после проведенного исследования, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Еще 57% опрошенных считают показателем счастья наличие взаимной любви, а 53% респонденток указали на семью.

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Около 30% россиянок мечтают о личной свободе и независимости, для 25% — важно творчество и самовыражение, а 18% заявили, что могут быть счастливы, имея привлекательную внешность.