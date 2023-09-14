14 сентября 2023, 11:44
Опрос сервиса SuperJob: для счастливой и комфортной жизни россиянам нужно около 200 тыс рублей в месяц
Аналитики сервиса SuperJob в результате опроса выяснили, что мужчинам в России для счастья необходимо около 222 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 175 тысяч. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Респонденты в возрасте до 24 лет называли суммы в пределах 150 тысяч рублей.
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Самые высокие запросы по зарплатам у жителей Москвы (265 тысяч рублей), Петербурга и Владивостока (по 230 тысяч рублей). Далее идут Хабаровск (220 тысяч) и Ростов-на-Дону (218 тысяч).
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