Общество 10 июля 2023, 11:26 Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что около трети российских мужчин готовы уйти в декрет

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Аналитики сервиса «Работа.ру» в результате проведенного опроса выяснили, что 29% российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены. Результатами исследования поделился RT.

Еще 33% опрошенных заявили, что положительно относятся к уходу в декрет отца вместо матери. Около 61% допустили декрет отца в исключительных случаях, а 6% респондентов не одобряют подобную инициативу.

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Примерно 32% опрошенных отметили, что декретный отпуск должен брать тот член семьи, который имеет меньший доход.