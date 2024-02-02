Общество 02 февраля 2024, 12:33 Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что каждый третий россиянин начинает свой день с кофе

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Аналитики сервиса «Работа.ру» в результате опроса выяснили, что каждый третий россиянин начинает свой день с чашки кофе, причем женщины пьют этот напиток чаще, чем мужчины. Об этом написала «Газета.ru».

«Женщины почти в два раза чаще нуждаются в бодрящем напитке с утра на работе, чем мужчины», — процитировал сайт kp.ru сообщение.

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Каждый десятый респондент сообщил готовности пить кофе пять раз в день и даже больше. Еще 16% опрошенных рассказали, что отдают предпочтение чаю, а 5% — обычной воде.