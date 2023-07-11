Общество 11 июля 2023, 12:57 Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что более 30% россиян нашли свою любовь на работе

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Около 34% россиян нашли свою вторую половинку на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», написал Life.

В исследовании говорится, что романы на рабочем месте заводили 39% россиян, причем чаще это делали мужчины, чем женщины. Примерно 15% из тех, кто познакомился на работе, успели пожениться.

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Еще 11% респондентов рассказали, что продолжают вместе трудиться после начала служебного романа.