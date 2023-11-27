Общество 27 ноября 2023, 17:08 Опрос сервиса «Актион Кадры и HR»: российские компании стали активнее брать на работу студентов

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Почти 60% российских компаний готовы взять на работу студентов и недавних выпускников вузов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Актион Кадры и HR».

Молодым специалистам в основном предлагают должности младшего персонала и рутинные задачи. Примерно в каждой десятой компании разница в зарплате между опытным сотрудником и недавним выпускником вуза составляет от 30-50% и выше.

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Отмечается, что в большинстве организаций молодые специалисты остаются в коллективе и идут на повышение.