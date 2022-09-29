Исследование СберМаркет: большинство россиян предпочитают чай, а не кофе | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Исследование СберМаркет: большинство россиян предпочитают чай, а не кофе

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Аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет в результате исследования данных выяснили, что 45% россиян предпочитают пить чай, а не кофе. Об этом написало ИА НСН.

Они также отметили, что пик употребления горячих напитков в России приходится на ноябрь и декабрь. При этом в холодные месяцы россияне предпочитают покупать кофе.

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Большинство любителей чая находится в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде, говорится в исследовании сервиса.

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