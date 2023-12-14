Общество 14 декабря 2023, 12:02 Опрос сайта KP.RU показал, что 73% россиян немалую часть бюджета тратят впустую

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Около 73% российских граждан признались, что немало заработанных денег тратят впустую, при этом у 20% опрошенных часть бюджета «съедают» вредные привычки. Об этом написал сайт kp.ru, ссылаясь на проведенный опрос среди своих читателей.

Еще 17% респондентов признались, что порой не могут рассчитать, сколько продуктов им нужно купить. А 16% импульсивно покупают одежду, которую потом не носят.

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Около 5% рассказали, что немалую часть зарплаты тратят на развлечения, а 3% слишком часто завтракают и ужинают в кафе и ресторанах.