Опрос руководителей: каждая 10 компания в России рискует закрыться в 2021 году

Каждая десятая российская компания может закрыться в 2021 году. Такой вывод сделан из результатов опроса руководителей и владельцев компаний, который провел институт бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, сообщил телеканал ОТР.

«В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию», — говорится в исследовании.

Главной трудностью участники опроса назвали отсутствие прежнего спроса на их продукцию. Предприниматели рассказали, что кризис повлиял на большинство предприятий. Об этом говорит выручка, которая, согласно мониторингу, упала у 80% компаний.

Однако пока что удалось избежать массовых банкротств. Рынок покинули чуть более 3% бизнесменов.

Сотрудники службы занятости Московской области помогли найти работу для 11,1 тысячи местных жителей с начала 2021 года. Люди обращались и за профессиональной ориентацией.