Опрос Росстата показал, что число посетителей спортзалов сократилось на 5 млн за год

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата сообщила, что число россиян, посещающих спортивные залы, заметно сократилось за год. Об этом написала «Газета.ru».

По данным ведомства, в 2021 году в фитнес-залы и спортивные центры стали ходить на 5,1 миллиона человек меньше. Наибольшее сокращение отмечено в Калмыкии, на Алтае, в Калининградской области, Марий Эл, Орловской области, Пензенской области, Дагестане, Мордовии, Тыве, а также Приморском крае.

Из данных следует, что больше всего в прошлом году спортзалы посещали жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Кабардино-Балкарии, Свердловской области, Чечни, а также Московской области.

В аналитической службе отметили, что сократилось количество и тех россиян, кто занимался спортом самостоятельно.

Доля любителей интеллектуальных видов спорта уменьшилась до 4,3% с 5,1%.