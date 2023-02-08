Общество 08 февраля 2023, 17:01 Опрос: россияне считают, что взрослые дети должны помогать родителям

Читать 360tv в

Сайт kp.ru в своих социальных сетях провел опрос среди подписчиков, чтобы выяснить, должны ли взрослые дети помогать родителям по дому или финансово.

Большинство россиян отметили, что взрослые дети должны либо съезжать от родителей, либо помогать им по дому. Примерно 37% граждан сказали, что, проживая вместе с родителями, стоит вкладываться финансово во все домашние траты.

Реклама

Около 10% россиян считают, что после совершеннолетия дети должны съезжать от родителей, устраивая себе отдельное гнездо. При этом каждый четвертый опрошенный добавил, что помогать родителям не обязательно, но вот съезжать в 18 лет пора.

Реклама