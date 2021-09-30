Опрос: россияне рассказали, как бы поступили с беспомощными стариками

Социологи узнали, как россияне поступили бы со своими пожилыми родственниками, если бы те страдали деменцией. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), написала «Свободная пресса».

Оказалось, что более 24% респондентов планируют в такой ситуации нанять сиделку, еще 22% обратятся за помощью в социальные службы. Около 19% заявили, что готовы оставить работу, чтобы наблюдать за родственником дома. Примерно 7% опрошенных отправят страдающих слабоумием стариков к неработающим родственникам, а 5% устроят их в дом престарелых. О том, как было бы правильно поступить в этой ситуации, задумались 7% российских граждан.

Из опроса также следует, что 34% граждан, оказавшись сами в такой же ситуации, предпочли, чтобы их отправили в дом престарелых. Еще 32% попросили бы приставить к ним сиделку, и лишь 9% хотят получать заботу от своих детей дома.